Россиянка толкнула под автобус девятилетнюю дочь-инвалида

Жительница Салехарда толкнула инвалидную коляску с девятилетней дочерью под припаркованный автобус. Очевидцы случившегося отметили, что россиянка была в неадекватном состоянии, сообщает Telegram-канал «Ямал-медиа».

Фото: ТАСС ТАСС

Наблюдавшие за ситуацией горожане сразу же ринулись на помощь, однако женщина не давала им подойти к ребенку. Позже к месту прибыли сотрудники полиции и бригада медиков.

Пострадавшую девочку с травмой головы доставили в больницу. Сейчас полицейские начали устанавливать обстоятельства случившегося. Россиянку обязали сдать тест на алкогольное и наркотическое опьянение, передает портал «Ямал 1».

К ситуации также подключились специалисты отдела по делам несовершеннолетних салехардского ОМВД.