В социальных сетях появилось видео из концертного зала в «Дзинтари» в Юрмале. В ролике запечатлено, как посреди выступления Максима Галкина охрана пытается вывести неизвестного мужчину из зала.

Во второй части опубликованной записи видно, что охране удалось вывести нарушителя из зала. Однако русскоязычный мужчина получил травмы: у него оказалось окровавлено лицо и разорвана рубашка.