Задержание пьяной женщины-водителя попало на видео

Сотрудники полиции устроили погоню за пьяной женщиной-водителем на трассе под Истрой. Сообщают, что женщина подрезала автомобили и поцарапала свою машину. За женщиной гнались три экипажа ДПС. В итоге ее задержали. Видеозапись задержания опубликована в Telegram-канале "Подмосковье сегодня".
На видео видно, как сотрудники полиции задерживают нарушительницу. По данным канала, женщину остановили около деревни Крючково.
Ранее сообщалось о мужчине, который разбил стекло принадлежащего инвалиду автомобиля.