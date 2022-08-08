Задержание пьяной женщины-водителя попало на видео

Сотрудники полиции устроили погоню за пьяной женщиной-водителем на трассе под Истрой. Сообщают, что женщина подрезала автомобили и поцарапала свою машину. За женщиной гнались три экипажа ДПС. В итоге ее задержали. Видеозапись задержания опубликована в Telegram-канале "Подмосковье сегодня".