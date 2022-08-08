В России появился еще один фигурант дела о госизмене

В России появился еще один фигурант уголовного дела о государственной измене. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает РИА Новости.

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Как уточнили в Лефортовском суде Москвы, речь идет о россиянине по фамилии Титов.

Согласно данным картотеки, изначально он был арестован в одном из российских регионов, после чего этапирован в Москву. В настоящее время следствие просит продлить ему меру пресечения.

14 июня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в госизмене. Женщину заключили под стражу на два месяца.