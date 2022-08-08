В заваленной мусором подмосковной квартире обнаружили троих детей

В заваленной мусором квартире в Подмосковье обнаружили трех несовершеннолетних детей. Об этом сообщают «Известия».
Детей двух, четырех и 12 лет держали взаперти в условиях антисанитарии. В захламленной квартире развелись тараканы. От проживания в грязи и мусоре у несовершеннолетних появились вши и лишай.
Выяснилось, что родители сиблингов злоупотребляли алкоголем. Детей отправили в больницу, ситуацией в неблагополучной семье займутся органы опеки.
Ранее уголовное дело завели на жительницу Подмосковья из-за брошенных детей. Семерых несовершеннолетних нашли в хозяйственной постройке.