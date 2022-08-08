В заваленной мусором подмосковной квартире обнаружили троих детей

В заваленной мусором квартире в Подмосковье обнаружили трех несовершеннолетних детей. Об этом сообщают «Известия» .

Детей двух, четырех и 12 лет держали взаперти в условиях антисанитарии. В захламленной квартире развелись тараканы. От проживания в грязи и мусоре у несовершеннолетних появились вши и лишай.