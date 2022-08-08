Рухнувший у аэропорта Ухты в Коми самолет использовался для разведки природных пожаров, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
«В городе Ухта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в 400 метрах от аэропорта в лесном массиве и загорелся. На борту находилось три человека. Борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки», – цитирует сообщение МЧС ТАСС.
Напомним, в городе Ухта в республике Коми рухнул легкомоторный самолет, погибли три человека. В МЧС уточняли, что самолет после падения загорелся.