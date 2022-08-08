«В городе Ухта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в 400 метрах от аэропорта в лесном массиве и загорелся. На борту находилось три человека. Борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки», – цитирует сообщение МЧС ТАСС.