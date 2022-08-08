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1 час назад

В Москве пьяный мужчина разбил металлической урной 15 машин

ТАССиещё 2

Московские полицейские задержали безработного приезжего, который, находясь в состоянии опьянения, повредил 15 машин. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В Москве пьяный мужчина разбил металлической урной 15 машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В дежурную часть ОМВД России по Дмитровскому району Москвы поступило сообщение о том, что пьяный мужчина металлической урной разбивает лобовые стекла у автомобилей, припаркованных на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы.

"Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники ППСП <...> задержали злоумышленника - 41-летнего безработного приезжего гражданина. Полицейскими зафиксировано повреждение пятнадцати автомобилей. В настоящее время материальный ущерб устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). "Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - подчеркнули в главке.

Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Происшествия,МВД России,
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