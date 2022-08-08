Суд оставил Яшина под арестом

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин, признанный иноагентом, оставлен под арестом по делу о фейках про ВС России, сообщили в Мосгорсуде.
«Суд постановил решение суда первой инстанции об избрании Яшину И. В. меры пресечения в виде заключения под стражу признать законным и оставить его без изменения, а жалобу его защиты – без удовлетворения», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Заседание по жалобе на арест проводили в закрытом режиме. В отношении Яшина поручались музыкант Юрий Шевчук, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.
В конце июля Яшин и общественный деятель Максим Кац были признаны иностранными агентами.
Яшина арестовали в середине июля. Его заподозрили в распространении заведомо недостоверной информации о ВС России.