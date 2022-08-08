В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
20 минут назад

Суд оставил Яшина под арестом

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин, признанный иноагентом, оставлен под арестом по делу о фейках про ВС России, сообщили в Мосгорсуде.

Суд оставил Яшина под арестом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд постановил решение суда первой инстанции об избрании Яшину И. В. меры пресечения в виде заключения под стражу признать законным и оставить его без изменения, а жалобу его защиты – без удовлетворения», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Заседание по жалобе на арест проводили в закрытом режиме. В отношении Яшина поручались музыкант Юрий Шевчук, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

В конце июля Яшин и общественный деятель Максим Кац были признаны иностранными агентами.

Яшина арестовали в середине июля. Его заподозрили в распространении заведомо недостоверной информации о ВС России.

Происшествия,Максим Кац,Дмитрий Муратов,Юрий Шевчук,Илья Яшин,Верховный суд,Мосгордума,Мосгорсуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители