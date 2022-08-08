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1 час назад

В Москве двое мужчин изнасиловали девушку в автомобиле

Мослента

Двое мужчин изнасиловали девушку в автомобиле на улице Адмирала Макарова в столице, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

В Москве двое мужчин изнасиловали девушку в автомобиле
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.comAleksander Polyakov / Globallookpress.com

«По данным следствия, ночью 4 августа 2022 года двое фигурантов, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя физическое насилие и удерживая девушку в автомобиле (…), изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Один из подозреваемых, 35-летний мужчина, арестован. Второй объявлен в розыск. Дело расследуется по пункту «а» части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и пункту «а» части 2 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характер, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК России.

Ранее в столице задержали 47-летнего мужчину, изнасиловавшего молодую женщину в автомобиле. По данным следствия, злоумышленник подавил волю потерпевшей к сопротивлению.

Происшествия,Следственный комитет,
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