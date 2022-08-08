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1 час назад

В Петербурге молодой человек утопил подругу в реке

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге задержан молодой человек по подозрению в убийстве женщины, которую он утопил в реке Монастырке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утром 8 августа в полицию позвонил очевидец преступления. Он увидел, как человек топит другого в речке рядом со Свято-Троицкой Александро-Невской Лаврой. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили тело женщины, которой на вид около 30 лет. Опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видны катер и спасатели, работающие на реке.

По горячим следам полицейские установили местонахождение подозреваемого в ее убийстве. Им оказался молодой человек 25 лет, который после преступления прятался в «Доме ночного пребывания» на Кременчугской улице.

Следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления и его мотив.

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