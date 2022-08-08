Россиянин убил родителей из-за семейных разногласий

На допросе задержанный сознался в расправе и назвал мотивом преступления накопившиеся семейные разногласия. Ему предъявлено обвинение в двойном убийстве. Следователь намерен ходатайствовать об аресте мужчины.

5 августа сообщалось об обнаружении в квартире в Балашихе супругов-пенсионеров в возрасте 61 и 66 лет с колото-резаными ранами. Их сын, работающий менеджером, убил родителей во время ссоры, а затем отрезал матери фаланги пальцев, чтобы следователи на смогли установить его причастность к преступлению по остаткам биоматериала под ногтями, уточняет «МК».