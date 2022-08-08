Медведь пришел к пожарным после пожара в его берлоге

В Ханты-Мансийском автономном округе медведь, у которого сгорела берлога, в течение нескольких ночей приходил в лагерь к пожарным и ел их продукты. Об этом рассказала РИА «Новости» инженер пожарной охраны «Центроспас-Югория» Ксения Бакшаева.

Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards The Comedy Wildlife Photography Awards

Она рассказала, что кондинский филиал «Центроспас-Югория» собрал опергруппу из 19 человек для тушения ландшафтных пожаров в Югре, и 24 июля их направили на вертолете на реку Радом в 180 километрах от города Нягань. Там к ним повадился ходить молодой медведь, у которого сгорела берлога. В ходе одной из таких вылазок хищник нашел консервы, которые смог с легкостью вскрыть зубами, а потом он съел пожаренные накануне оладьи.

«Когда медведь приходил, все забегали в охотничий домик (группа не помещалась в домике, многие спали в палатках. — прим. ред.), оттуда и велась съемка через окно», — рассказала Бакшаева.

По ее словам, медведь приходил к ним еще в течение трех ночей.

«Опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был 20-м, поставили медведя на довольствие», — добавила она.