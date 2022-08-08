В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
9 минут назад

Тренер по ММА пострадал в массовой драке в Петербурге

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка с перестрелкой. В результате потасовки пострадал тренер по ММА Руслан Булгучев. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Тренер по ММА пострадал в массовой драке с перестрелкой в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на Екатерининской улице в Мурино. Как сообщили местные жители, сначала завязалась драка, после чего один из мужчин достал пистолет, выстрелил вверх, а затем несколько раз в толпу. Всего в драке участвовало около 30 человек.

В результате пострадал тренер по ММА Руслан Булгучев. Ему диагностировали рваные раны в области груди и бедра. Сейчас он госпитализирован. Также появилась информация, что в драке участвовал боец ММА Артем Тарасов. Однако сам спортсмен опроверг эти сведения, заявив, что находился на месте, но в потасовке участия не принимал и не пострадал.

«Я был на месте происшествия, в драке не участвовал. Произошла она из-за конфликта двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, другие пришли просто, без оружия. У меня, слава Богу, никаких проблем нет со здоровьем», — рассказал Тарасов «Известиям».

По его словам, он попытался заступиться за одного из пострадавших, призвав не бить его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников. Все обстоятельства драки устанавливаются.

Происшествия,Артем Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители