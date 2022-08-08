Тренер по ММА пострадал в массовой драке с перестрелкой в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка с перестрелкой. В результате потасовки пострадал тренер по ММА Руслан Булгучев. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

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Инцидент произошел на Екатерининской улице в Мурино. Как сообщили местные жители, сначала завязалась драка, после чего один из мужчин достал пистолет, выстрелил вверх, а затем несколько раз в толпу. Всего в драке участвовало около 30 человек.

В результате пострадал тренер по ММА Руслан Булгучев. Ему диагностировали рваные раны в области груди и бедра. Сейчас он госпитализирован. Также появилась информация, что в драке участвовал боец ММА Артем Тарасов. Однако сам спортсмен опроверг эти сведения, заявив, что находился на месте, но в потасовке участия не принимал и не пострадал.

«Я был на месте происшествия, в драке не участвовал. Произошла она из-за конфликта двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, другие пришли просто, без оружия. У меня, слава Богу, никаких проблем нет со здоровьем», — рассказал Тарасов «Известиям».

По его словам, он попытался заступиться за одного из пострадавших, призвав не бить его.