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1 час назад

Коала напала на жительницу Австралии и начала бить ее лапами

Газета.Ru

Жительница Квинсленда подверглась нападению коалы. Об этом сообщает портал LAD Bible.

Коала напала на жительницу Австралии и начала бить ее лапами
Фото: TwitterTwitter

Видео с инцидентом было размещено в социальных сетях. Женщина подошла слишком близко к животному, которое находилось у обочины оживленной дороги.

Прохожие пытались предупредить австралийку об опасности, напоминая о том, что не стоит приближаться к диким животным. Внезапно коала напала на женщину, набросившись несколько раз, отчего та упала на спину. После этого животное еще несколько раз ударило потерпевшую лапами.

Позже в департаменте окружающей среды и науки Квинсленда отметили, что коалы могут быть непредсказуемыми и агрессивными, и посоветовали водителям и пешеходам не подходить к зверям.

Ранее сообщалось, что чайка искусала британку до дыр в коже. Женщина рассказала, что шла домой из магазина, когда птица внезапно вцепилась когтями в ее голову и начала драть кожу когтями и клювом.

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