Коала напала на жительницу Австралии и начала бить ее лапами

Жительница Квинсленда подверглась нападению коалы. Об этом сообщает портал LAD Bible.

Фото: Twitter Twitter

Видео с инцидентом было размещено в социальных сетях. Женщина подошла слишком близко к животному, которое находилось у обочины оживленной дороги.

Прохожие пытались предупредить австралийку об опасности, напоминая о том, что не стоит приближаться к диким животным. Внезапно коала напала на женщину, набросившись несколько раз, отчего та упала на спину. После этого животное еще несколько раз ударило потерпевшую лапами.

Позже в департаменте окружающей среды и науки Квинсленда отметили, что коалы могут быть непредсказуемыми и агрессивными, и посоветовали водителям и пешеходам не подходить к зверям.