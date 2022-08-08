Генпрокурор объяснил признание «Азова» экстремистской организацией

Генеральная прокуратура России установила, что члены украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов в интервью "Ъ", опубликованном в понедельник.

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Верховный Суд РФ 2 августа признал "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность на территории РФ, удовлетворив заявление прокурора. Рассмотрение иска происходило в отсутствие представителей противоположной стороны, а большая часть заседания прошла в закрытом режиме, трансляция для журналистов включалась лишь на допросе свидетелей.

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Как рассказал Краснов, прокуратура собрала доказательства совершения членами "Азова" преступлений террористической и экстремистской направленности. "Установлены факты применения членами "Азова" запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности "Азова" как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации", - сказал он.

Краснов полагает, что жестокость боевиков "Азова" может сравниться с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны. Также, по его словам, генпрокуратура установила факты, что боевики "Азова" взяли за основу труды идеологов фашизма, включая символику и лозунги. Поэтому, как сказал генпрокурор, "подача в Верховный Суд России иска о признании "Азова" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории России была безусловной и очевидной".

Свои свидетельства в открытой части заседания Верховного Суда РФ приводили журналисты, эксперты и пленные боевики батальона. Так, журналист Марина Ахмедова рассказывала о своем расследовании в Мариуполе и Волновахе, представив в суде видеозаписи с опросами местных жителей. В частности, очевидцы рассказали, как в Мариуполе украинский танк выстрелил в окно квартиры, убив троих детей, их бабушку и ранив их мать. Показания Ахмедовой содержали около 10 эпизодов убийств мирных жителей и пыток пленных военных ДНР и России. А эксперт, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков заявлял, что полк "Азов" является частью обширного неонацистского движения на Украине, включающего в себя военное и политическое крылья.