В Пензе один человек погиб при взрыве в жилом доме

В Пензе в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление прокуратуры.
По данным МЧС, в результате случившегося один человек погиб.
«Один погибший, один пострадавший, все службы на месте работают», — рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел в микрорайоне города «Заря», туда направили оперативно-следственные группы, которые займутся проверкой деталей. После проведения необходимых мероприятий будет решен вопрос о прокурорской проверке.
Ранее сообщалось, что дети попали в больницу после взрыва шара с гелием на дне рождения в Дагестане.