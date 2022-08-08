В Пензе один человек погиб при взрыве в жилом доме

В Пензе в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление прокуратуры.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным МЧС, в результате случившегося один человек погиб.

«Один погибший, один пострадавший, все службы на месте работают», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в микрорайоне города «Заря», туда направили оперативно-следственные группы, которые займутся проверкой деталей. После проведения необходимых мероприятий будет решен вопрос о прокурорской проверке.