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19 минут назад

В Пензе один человек погиб при взрыве в жилом доме

Газета.Ruиещё 7

В Пензе в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление прокуратуры.

В Пензе один человек погиб при взрыве в жилом доме
Фото: ТАССТАСС

По данным МЧС, в результате случившегося один человек погиб.

«Один погибший, один пострадавший, все службы на месте работают», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в микрорайоне города «Заря», туда направили оперативно-следственные группы, которые займутся проверкой деталей. После проведения необходимых мероприятий будет решен вопрос о прокурорской проверке.

Ранее сообщалось, что дети попали в больницу после взрыва шара с гелием на дне рождения в Дагестане.

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