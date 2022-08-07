Драка со стрельбой в Химках попала на видео

Видеокамеры зафиксировали эпизоды драки со стрельбой в ЖК «Солнечная система» в Химках. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.
На кадрах видно, что два участника конфликта сначала спорят, затем начинают драться. Один из них при этом валит другого на капот автомобиля и открывает огонь из травматического пистолета.
Сообщается, что двух пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.
Ранее массовая драка произошла на Москворецком рынке, где конфликтующие не поделили тележку.