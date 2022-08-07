Забег с быками в Испании закончился трагедией

Один человек погиб в результате травм, полученных в ходе забега с быками во время традиционных гуляний в испанском автономном сообществе Валенсия. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении мэрии муниципалитета Сонеха, где произошел инцидент.

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"С сожалением вынуждены сообщить ужасную новость о кончине молодого человека, жителя Сегорбе, который в пятницу пострадал <...> из-за удара быка", - уточнили местные власти.

В этой связи мэрия объявила траур в муниципалитете до вторника.

Испания славится различными представлениями и зрелищами с участием быков. Помимо традиционной корриды, в королевстве регулярно устраивают забеги с быками. Во время летних каникул во многих деревнях и небольших городках королевства проходят гулянья, где быков выпускают из загонов на улицы, а люди бегают от них.