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32 минуты назад

Один человек погиб от ранений, полученных в ходе забега с быками в Испании

ТАСС

Один человек погиб в результате травм, полученных в ходе забега с быками во время традиционных гуляний в испанском автономном сообществе Валенсия. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении мэрии муниципалитета Сонеха, где произошел инцидент.

Забег с быками в Испании закончился трагедией
Фото: ReutersReuters

"С сожалением вынуждены сообщить ужасную новость о кончине молодого человека, жителя Сегорбе, который в пятницу пострадал <...> из-за удара быка", - уточнили местные власти.

В этой связи мэрия объявила траур в муниципалитете до вторника.

Испания славится различными представлениями и зрелищами с участием быков. Помимо традиционной корриды, в королевстве регулярно устраивают забеги с быками. Во время летних каникул во многих деревнях и небольших городках королевства проходят гулянья, где быков выпускают из загонов на улицы, а люди бегают от них.

В июле сообщалось о трех погибших в Валенсии в результате травм, полученных в ходе забегов с быками.

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