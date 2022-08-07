Немецкого консула задержали в Бразилии за убийство мужа

Уве Герберт Хан сообщил полиции, что его супругу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо, он упал и ударился головой.

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Однако правоохранители считают, что мужчину избили.

«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», — заявила агентству France-Presse представитель бразильской полиции Камила Лоуренко.

На теле мужчины нашли кровоподтёки, указывающие на то, что его пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы.