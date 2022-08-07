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42 минуты назад

Немецкого консула в Бразилии заподозрили в убийстве мужа

Говорит Москваиещё 2

Уве Герберт Хан сообщил полиции, что его супругу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо, он упал и ударился головой.

Немецкого консула задержали в Бразилии за убийство мужа
Фото: соцсетисоцсети

Однако правоохранители считают, что мужчину избили.

«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», — заявила агентству France-Presse представитель бразильской полиции Камила Лоуренко.

На теле мужчины нашли кровоподтёки, указывающие на то, что его пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы.

Немецкого дипломата задержали, но обвинения в убийстве мужа пока не предъявили.

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