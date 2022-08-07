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31 минуту назад

Тело одного из пропавших в канализационной шахте рабочих обнаружили на юго-востоке Москвы

Вечерняя Москваиещё 4

Тело одного из трех пропавших в канализационной шахте рабочих обнаружили в районе улицы Марьинский парк. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Найдено тело одного из пропавших в канализации в Москве рабочих
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

По словам собеседницы «ВМ», столичная прокуратура сейчас проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

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Трагедия произошла днем 7 августа на Краснодарской улице. Трое рабочих пропали в канализационной шахте. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Уточняется, что пятеро из спасенных рабочих сумели выбраться из шахты самостоятельно. Остальных подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы.

Позднее в Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что причиной трагедии стал сильный ливень.

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