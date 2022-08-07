Найдено тело одного из пропавших в канализации в Москве рабочих

Тело одного из трех пропавших в канализационной шахте рабочих обнаружили в районе улицы Марьинский парк. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

По словам собеседницы «ВМ», столичная прокуратура сейчас проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

Трагедия произошла днем 7 августа на Краснодарской улице. Трое рабочих пропали в канализационной шахте. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Уточняется, что пятеро из спасенных рабочих сумели выбраться из шахты самостоятельно. Остальных подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы.