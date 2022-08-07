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1 час назад

Движение затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля из-за возгорания автомобиля

Агентство «Москва»

Движение транспорта затруднено на МКАД в районе ул. Верхние Поля из-за возгорания автомобиля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внутренней стороне 12 км МКАД (после Новорязанского шоссе) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с ул. Верхние Поля осуществляется по трем полосам из пяти.

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