В Китае сгорела историческая реликвия

В китайской провинции Фуцзянь сгорела историческая реликвия — деревянный мост Пиннань Ваньань с 900-летней историей. Об этом сообщает Readovka.

Мост обрушился на глазах местных жителей, на место происшествия вскоре прибыли главы уездного комитета партии и уездной управы, а также сотрудники профильных ведомств. Пожар ликвидировали в 22:45, причину возгорания пока установить не удалось.