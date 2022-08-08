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52 минуты назад

В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводков

Lenta.ruиещё 5

В Амурской области введен региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводков
Фото:  Telegram-канал «Правительство Амурской области» Telegram-канал «Правительство Амурской области»

«Резкие подъемы воды с подтоплением населенных пунктов наблюдаются на территории города Тында, Сковородинского и Зейского районов, Тындинского округа», — сообщили власти.

По их данным, из-за паводков от транспортного сообщения оказались полностью отрезаны девять населенных пунктов. Из подтопленных территорий эвакуировали 158 россиян, среди которых 49 детей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что для ликвидаций последствий подтоплений на территориях региона работает 38 единиц техники и 14 плавсредств. Помимо этого, людям помогают 153 спасателя.

«Держу ситуацию на личном контроле», — приводит правительство слова Орлова.

Ранее в Якутии и Хабаровском крае из-за пожаров ввели режим ЧС федерального значения — на этих территориях он начал действовать впервые.

Происшествия,Василий Орлов,
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