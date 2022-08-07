Число погибших в результате израильских ударов по Газе достигло 32

Удары израильской армии по населенным пунктам в палестинском секторе Газа привели в воскресенье к росту числа погибших среди мирных граждан до 32. Об этом сообщило агентство Maan со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
Согласно заявлению ведомства, число погибших среди палестинцев достигло 32, ранения получили 253 человека. По информации агентства, после серии утренних израильских ударов спасатели вытащили из-под обломков рухнувшего здания в Рафахе тела восьми погибших, среди них три женщины и ребенок. В субботу приводились данные о 24 погибших и 203 раненых.
В воскресенье агентство Reuters сообщило со ссылкой на "Исламский джихад" о гибели в Газе еще одного командира этой группировки Халеда Мансура. Он руководил операциями отрядов "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло палестинского "Исламского джихада") на юге палестинского анклава. В пятницу во время израильской атаки погиб командир Тайсир аль-Джаабари, отвечавший за северный регион анклава.
Армия обороны Израиля в пятницу объявила о начале операции "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". В ответ радикалы выпустили по израильской территории несколько сотен реактивных снарядов и ракет.