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1 час назад

Число погибших в результате израильских ударов по Газе достигло 32

ТАСС

Удары израильской армии по населенным пунктам в палестинском секторе Газа привели в воскресенье к росту числа погибших среди мирных граждан до 32. Об этом сообщило агентство Maan со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Число погибших в результате израильских ударов по Газе достигло 32
Фото: EPAEPA

Согласно заявлению ведомства, число погибших среди палестинцев достигло 32, ранения получили 253 человека. По информации агентства, после серии утренних израильских ударов спасатели вытащили из-под обломков рухнувшего здания в Рафахе тела восьми погибших, среди них три женщины и ребенок. В субботу приводились данные о 24 погибших и 203 раненых.

В воскресенье агентство Reuters сообщило со ссылкой на "Исламский джихад" о гибели в Газе еще одного командира этой группировки Халеда Мансура. Он руководил операциями отрядов "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло палестинского "Исламского джихада") на юге палестинского анклава. В пятницу во время израильской атаки погиб командир Тайсир аль-Джаабари, отвечавший за северный регион анклава.

Армия обороны Израиля в пятницу объявила о начале операции "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". В ответ радикалы выпустили по израильской территории несколько сотен реактивных снарядов и ракет.

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