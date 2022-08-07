На реке в ЯНАО перевернулась лодка

Лодка с девятью пассажирами перевернулась в Ямало-Ненецком автономном округе . Три человека, в том числе ребенок, по предварительной информации, погибли, сообщили в воскресенье ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"В лодке, по предварительным данным, было девять человек. Трое из них, включая ребенка, по предварительной информации, погибли. Сейчас на месте происшествия работают спасатели", - сказал собеседник агентства.

На сайте регионального управления СК сообщается, что ЧП произошло в Тазовском районе ЯНАО. "В воскресенье девять жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской Губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась. Утонули двое взрослых и ребенок 2020 года рождения. Остальные пассажиры, в числе которых трое несовершеннолетних, спасены", - отметили в ведомстве.