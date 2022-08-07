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1 час назад

На реке в ЯНАО перевернулась лодка

ТАССиещё 6

Лодка с девятью пассажирами перевернулась в Ямало-Ненецком автономном округе. Три человека, в том числе ребенок, по предварительной информации, погибли, сообщили в воскресенье ТАСС в региональном ГУ МЧС.

На реке в ЯНАО перевернулась лодка
Фото: ТАССТАСС

"В лодке, по предварительным данным, было девять человек. Трое из них, включая ребенка, по предварительной информации, погибли. Сейчас на месте происшествия работают спасатели", - сказал собеседник агентства.

На сайте регионального управления СК сообщается, что ЧП произошло в Тазовском районе ЯНАО. "В воскресенье девять жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской Губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась. Утонули двое взрослых и ребенок 2020 года рождения. Остальные пассажиры, в числе которых трое несовершеннолетних, спасены", - отметили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия,Следственный комитет,
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