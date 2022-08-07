В Новом Уренгое пьяный россиянин разорвал форму на полицейском

В Новом Уренгое пьяный 37-летний мужчина разорвал одежду на полицейском. Об этом сообщает портал ЯМАЛ 1.
Инцидент произошел в мае 2022 года. Правоохранительные органы приехали на вызов местных жителей, которые пожаловались на шум со стороны пьяного мужчины. Прибывшие на место полицейские нашли дебошира и предложили ему проехать в дежурную часть. В ответ на это россиянин набросился на одного сотрудника полиции и порвал его служебную форму.
За порчу одежды и нападение на сотрудника полиции в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд обязал россиянина выплатить штраф в размере 60 тыс. руб.