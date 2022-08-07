В результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб человек

В результате крупного пожара, возникшего на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас, погиб один человек.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
«В ходе поисковых работ на месте происшествия обнаружен труп, переданный в провинциальную службу судебной медицины, опознание проводят специалисты ведомства и МВД», — говорится в заявлении Минздрава.
Ранее стало известно, что в результате пожара на базе хранения нефти на Кубе пострадал 121 человек.
Пожар на нефтехранилище возник в результате удара молнии.