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12 минут назад

В результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб один человек

RT на русском

В результате крупного пожара, возникшего на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас, погиб один человек.

В результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб человек
Фото: TwitterTwitter

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

«В ходе поисковых работ на месте происшествия обнаружен труп, переданный в провинциальную службу судебной медицины, опознание проводят специалисты ведомства и МВД», — говорится в заявлении Минздрава.

Ранее стало известно, что в результате пожара на базе хранения нефти на Кубе пострадал 121 человек.

Пожар на нефтехранилище возник в результате удара молнии.

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