На севере Москвы произошла массовая драка со стрельбой

В подмосковных Химках произошла массовая драка со стрельбой, сообщает канал РЕН ТВ. Инцидент произошел у магазина, где поссорились две компании. Потасовка переросла в крупную драку, участники которой начали стрелять.

В результате один человек был ранен. Участники драки скрылись с места событий на автомобилях BMW и Mercedes Gelandewagen, их разыскивают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Москворецком рынке произошла массовая драка. По данным МВД, участники конфликта не поделили тележку. В результате для дальнейшего разбирательства в отдел полиции доставили более 30 человек. До этого в Москве массовая драка произошла у станции метро "Пролетарская" в Москве. Один из участников драки несколько раз выстрелил из пистолета.