СК расследует гибель 17-летней девушки на аттракционе в Орле

Следственное управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки в результате падения с аттракциона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: orel_onlain/VK orel_onlain/VK

Инцидент произошел 6 августа 2022 года в городском парке культуры и отдыха Орла. Россиянка решила прокатиться на аттракционе «Орбита», однако в какой-то момент она выпала из кабины аттракциона. В результате полученных травм девушка скончалась.

«В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в пресс-службе СК.