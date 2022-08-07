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52 минуты назад

СК расследует гибель 17-летней девушки на аттракционе в Орле

Газета.Ruиещё 2

Следственное управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки в результате падения с аттракциона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СК расследует гибель 17-летней девушки на аттракционе в Орле
Фото: orel_onlain/VKorel_onlain/VK

Инцидент произошел 6 августа 2022 года в городском парке культуры и отдыха Орла. Россиянка решила прокатиться на аттракционе «Орбита», однако в какой-то момент она выпала из кабины аттракциона. В результате полученных травм девушка скончалась.

«В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в пресс-службе СК.

Ранее сообщалось, что в Орле девушка-подросток погибла, вылетев из кресла аттракциона.

Происшествия,Следственный комитет,
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