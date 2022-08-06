Освободившийся из колонии россиянин заманил мальчика в хостел и изнасиловал

В Санкт-Петербурге мужчина заманил 15-летнего подростка в хостел на Васильевском острове и изнасиловал его. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По сведениям издания, в полицию обратилась мать мальчика. В результате правоохранители задержали подозреваемого в растлении несовершеннолетнего. Им оказался 36-летний мужчина, недавно освободившийся из колонии. Ранее его судили за кражу.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело части 3 статьи 132 УК РФ. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.