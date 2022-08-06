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1 час назад

Житель Японии пошел за чаем и остался без золотых часов Rolex

Газета.Ru

В Японии мужчина решил продать свои часы марки Rolex, но оказался слишком доверчивым и стал жертвой вора. Об этом сообщает издание Hypebeast.

Житель Японии пошел за чаем и остался без золотых часов Rolex
Фото: RolexRolex

Житель Токио планировал продать золотые часы Rolex Yacht-Master II за $55 тыс. с рук. С потенциальным покупателем он договорился встретиться на парковке.

Мужчина, обещавший купить часы, явился на встречу в шортах, толстовке и больших перчатках. Поторговавшись с продавцом, он сбил цену до $47 тыс., после чего попросил его сходить за чаем в ближайшую лавку. Отлучившись на две минуты, обладатель часов обнаружил, что покупатель исчез и прислал сообщение: «Я оставил их у вас в машине».

Разумеется, часы исчезли.

Встреча продавца с «покупателем» была записана камерами уличного наблюдения. Мужчина, ставший жертвой вора, даже дал интервью местным СМИ, распространившим ролик.

Найдены ли были часы, не сообщается.

Ранее жителей швейцарского города Бютт попросили не мыть машины для экономии воды.

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