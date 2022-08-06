Житель Японии пошел за чаем и остался без золотых часов Rolex

В Японии мужчина решил продать свои часы марки Rolex, но оказался слишком доверчивым и стал жертвой вора. Об этом сообщает издание Hypebeast.
Житель Токио планировал продать золотые часы Rolex Yacht-Master II за $55 тыс. с рук. С потенциальным покупателем он договорился встретиться на парковке.
Мужчина, обещавший купить часы, явился на встречу в шортах, толстовке и больших перчатках. Поторговавшись с продавцом, он сбил цену до $47 тыс., после чего попросил его сходить за чаем в ближайшую лавку. Отлучившись на две минуты, обладатель часов обнаружил, что покупатель исчез и прислал сообщение: «Я оставил их у вас в машине».
Разумеется, часы исчезли.
Встреча продавца с «покупателем» была записана камерами уличного наблюдения. Мужчина, ставший жертвой вора, даже дал интервью местным СМИ, распространившим ролик.
Найдены ли были часы, не сообщается.
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