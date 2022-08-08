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1 час назад

Мигрант получил срок за надругательство над российским школьником

Lenta.ruиещё 2

В Челябинске 53-летний мигрант из Таджикистана получил шесть лет колонии строгого режима за надругательство над 13-летним российским школьником. Об этом в понедельник, 8 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Ura.ru.

Мигрант получил срок за надругательство над российским школьником
Фото: Данила Егоров / КоммерсантъДанила Егоров / Коммерсантъ

Как установил суд, в ноябре 2021 года злоумышленник заметил гулявшего с собакой мальчика в районе Вишневая горка. Мужчина силой увлек его в безлюдное место, где совершил действия сексуального характера. Жертве преступления удалось сбежать и рассказать обо всем родителям. Мигранта задержали по горячим следам.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. В отношении него возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

1 августа сообщалось, что в городе Верхний Уфалей в Челябинской области двоих мужчин задержали за изнасилование 13-летней девочки. Преступление было совершено в одном из частных домов на улице Фокина.

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