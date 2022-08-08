Мигрант получил срок за надругательство над российским школьником

В Челябинске 53-летний мигрант из Таджикистана получил шесть лет колонии строгого режима за надругательство над 13-летним российским школьником. Об этом в понедельник, 8 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Ura.ru.

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ Данила Егоров / Коммерсантъ

Как установил суд, в ноябре 2021 года злоумышленник заметил гулявшего с собакой мальчика в районе Вишневая горка. Мужчина силой увлек его в безлюдное место, где совершил действия сексуального характера. Жертве преступления удалось сбежать и рассказать обо всем родителям. Мигранта задержали по горячим следам.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. В отношении него возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.