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9 минут назад

В Москве раскрыли убийство 26-летней давности

Илья Родин

Московские правоохранители раскрыли преступление, совершенное 26 лет назад. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В Москве раскрыли убийство 26-летней давности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 25 марта 1996 года оперативники нашли в доме на Щелковском шоссе тело мужчины. По данным следствия, он скончался за три недели до обнаружения.

Преступление оставалось нераскрытым до тех пор, пока в четверг, 4 августа, не был задержан подозреваемый. По его словам, в день убийства он принимал наркотические вещества.

Между мужчинами возникла ссора. Стрелок достал пистолет-пулемет и выстрелил оппоненту в голову. Одной пули оказалось достаточно.

В конце июля СМИ сообщали о раскрытии еще одного «глухаря». Опытному следователю удалось найти убийцу, который 20 лет назад зарубил топором девять человек, сообщает НТВ.

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