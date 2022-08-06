В Москве раскрыли убийство 26-летней давности

Московские правоохранители раскрыли преступление, совершенное 26 лет назад. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что 25 марта 1996 года оперативники нашли в доме на Щелковском шоссе тело мужчины. По данным следствия, он скончался за три недели до обнаружения.

Преступление оставалось нераскрытым до тех пор, пока в четверг, 4 августа, не был задержан подозреваемый. По его словам, в день убийства он принимал наркотические вещества.

Между мужчинами возникла ссора. Стрелок достал пистолет-пулемет и выстрелил оппоненту в голову. Одной пули оказалось достаточно.