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20 минут назад

Актер Болливуда 30 лет снимался в фильмах после жестокого убийства

Майк Габриелян

В Индии задержали 65-летнего актера, который 30 лет разыскивался по делам об убийстве и грабежах. Об этом сообщает Hindustan Times.

Актер Болливуда 30 лет снимался в фильмах после жестокого убийства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В понедельник полиция арестовала 65-летнего киноактера в Газиабаде по подозрению в убийстве жителя Бхивани в 1992 году.

Актер скрывался от правосудия три десятилетия, разорвал все связи со своей семьей, сменил личность и начал новую жизнь.

Обвиняемый, идентифицированный как Ом Пракаш, служил в армии связистом и был уволен в 1988 году. Затем он начал совершать преступления с другом-сообщником.

В 1992 году они отправились в Бхивани, чтобы угнать автомобиль. Поздно ночью преступники заметили мужчину на мотоцикле. Они остановили его и нанесли ножевые ранения, когда он пытался сопротивляться ограблению. Жертва скончалась на месте, а убийцы скрылись.

Друг Пракаша был арестован. Сам Пракаш переехал и много лет работал водителем грузовика. В Газиабаде он женился на местной женщине, которая не знала о его криминальном прошлом.

«Он разорвал все связи с членами своей семьи и больше никогда не возвращался в свою деревню. Он начал новую жизнь. Получил поддельное удостоверение личности, водительские права и удостоверение избирателя. Трое его детей также не знали о его криминальном прошлом», — рассказали в полиции.

Затем Пракаш, мечтавший о кино с детства, стал сниматься в фильмах: сначала как участник массовки, затем - как исполнитель отрицательных ролей.

Полиция считает, что на его счету несколько преступлений, начиная с 1986 года.

Это восемь дел, включая угоны автомобилей, грабежи, убийство. За его голову объявляли награду в размере 25 000 рупий.

Всего обвиняемый снялся в 28 фильмах.

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