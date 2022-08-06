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18 минут назад

«Подержал ребенка и молча ушел». Что известно об убийстве 19-летней девушки в Екатеринбурге

Газета.Ru

Житель Екатеринбурга Никита Гусев ударил ножом в сердце свою жену Светлану, после чего покончил с собой, сообщает местный портал Е1. Все это время в квартире спал их пятимесячный ребенок. Знакомые семьи рассказали, что мужчина испытывал финансовые трудности, из-за чего сильно переживал.

«Подержал ребенка и молча ушел». Что известно об убийстве 19-летней девушки в Екатеринбурге
Фото: VKVK

Осиротевший младенец

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Жители Екатеринбурга обнаружили тело мужчины под окнами высотки на улице Бебеля утром 4 августа. Как рассказали порталу Е1 местные жители, одна из соседок написала в домовой чат, что кто-то упал с балкона и попросила встретить скорую.

"Позже в полиции рассказали, что он зарезал свою жену, а потом покончил с собой. Все это время спал пятимесячный ребенок", - рассказала изданию местная жительница.

Соседи отметили, что семья жила на втором этаже, никто не слышал, чтобы супруги ругались. Согласно информации портала, Гусев погиб после падения с 16-го этажа.

"Ей было 19 лет. Она студентка Свердловского областного фармацевтического колледжа. Уроженка Нижнего Тагила, училась в школе в Верхней Салде, потом приехала учиться в Екатеринбург на фармацевта. Хотела сообщить Никите, что разводится с ним. Вместе они прожили около года, у них недавно родился мальчик. Но отношения были очень тяжелые", - цитирует Е1 знакомую погибшей.

Друзья Никиты сообщили, что ему было 23 года, недавно он отпраздновал свой день рождения. При этом семья испытывала финансовые трудности.

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"Он набрал кредитов, назанимал денег. Не получалось никак разобраться с финансовыми и семейными проблемами, он очень тяжело это переживал", — сказал знакомый мужчины.

Как стало известно изданию, мужчина ударил ножом в сердце девушки, а потом покончил с собой.

Горе родителей

Родственники погибшей тяжело переживают утрату. Сестра убитой заявила журналистам, что Светлана никогда не жаловалась на своего мужа, у нее было много планов на будущее. По ее словам, девушка была добрым и отзывчивым человеком.

"Она очень радовалась своему ребенку, хотела растить его. На конфликты с Никитой не жаловалась, говорила, что все хорошо", - сказала сестра.

В свою очередь отец Светланы рассказал, что общался с дочерью в конце июля. Тогда она сообщила, что поругалась с супругом.

"Я не одобрял ее выбор, думал, что они давно развелись и живут отдельно. Потому что когда она уехала рожать в феврале в Нижнем Тагиле, он просто ушел и перестал отвечать на звонки. У нее даже денег не было купить покушать. После роддома она встретила его, он ребенка подержал и молча ушел. Уже понятно было, что нет смысла опять начинать что-то. Работы у него, по ее рассказам, не было. Постоянно на временных заработках", - отметил отец девушки.

Он добавил, что предлагал Светлане взять академический отпуск и переехать в Верхнюю Салду к родителям. При этом мужчина помогал дочери финансово, но сама она денег никогда не просила и не жаловалась на трудности.

"Моя дочь для меня была как самый лучший лучик в жизни. Самый лучший и воспитанный", — подчеркнула мать Светланы.

Работал курьером

Начальник Гусева рассказал изданию, что молодой человек работал у него курьером.

"Он зарекомендовал себя как ответственный человек, работал по 16 часов ежедневно, выходных не просил, но я сам выставлял выходные, так как по нему было видно, что он очень уставал. Вскоре, месяца через полтора, начал просыпать работу на пару часов, но все равно выходил и отрабатывал, бывали дни, когда просыпал и не выходил", - сказал работодатель.

При этом он отметил, что никогда не видел Гусева в алкогольном или наркотическом опьянении.

По его словам, периодически курьеры ссорились, Никиту приходилось "уводить в отдельное помещение и разговаривать", но "агрессивным он не был". Начальник добавил, что о проблемах в семье Гусев рассказывал на работе. Однажды Светлана, будучи еще беременной, пришла в компанию и ждала, пока супруг доработает. Перед родами она даже ненадолго устроилась в эту же контору на подработку – собирала заказы.

"Могу сказать одно, Никита работал очень много и пытался сделать больше, чем ему позволяло его здоровье. Я видел его желание работать и жить, но, видимо, семейная жизнь была тяжелой, и он не выдержал", - заключил работодатель.

Происшествия,Никита Гусев,
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