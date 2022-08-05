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30 минут назад

Экс-футболист «Рубина» убил отца из-за ставок на спорт

Елена Прошина

Бывший футболист казанского «Рубина» Антон Адаричев зарезал отца и ранил мать из-за ставок на спорт. Об этом сообщает «Бизнес online».

Экс-футболист «Рубина» убил отца из-за ставок на спорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, трагедия произошла вечером 3 августа. По версии следствия, 21 летний Адаричев сдал в ломбард телевизор с целью получения денег на очередную ставку. Пропажу техники обнаружил его отец — замдиректора технологического центра «КАМАЗа» Валерий. Между ними завязалась ссора, которая затем переросла в драку. В результате потасовки экс-футболист нанес своему отцу несколько смертельных ножевых ранений. Тогда же домой вернулась мать парня, которую он также ударил ножом в живот.

После этого Адаричев нашел банковскую карту родителей и снял с нее 400 тысяч рублей. Однако перед побегом решил отвезти мать в больницу, откуда уже и попытался скрыться. Его машину, мчавшуюся на большой скорости, заметили инспекторы ГИБДД и после его отказа остановиться стали преследовать. Адаричев в какой-то момент решил бросить автомобиль и скрыться, но его успели задержать. В машине у него нашли вещи со следами крови и сумку с деньгами.

На данный момент Адаричева заключили под стражу. Он свою вину признал частично, заявив, что у него не было цели убить отца.

В «Бизнес Online» отметили, что ранее Адаричев уже был судим. Полтора года назад ему дали условный срок за кражу, совершенную с банковского счета.

Происшествия,ГИБДД,
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