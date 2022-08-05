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48 минут назад

Устала воспитывать: бабушка насмерть отравила внуков кашей

Елена Прошина

В Саратовской области раскрыли дело об отравлении трех детей и 23-летней девушки. Убийцей оказалась их родная 49-летняя бабушка, которая сама пришла с повинной в полицию. О подробностях и деталях случившегося сообщил «РЕН ТВ».

Устала воспитывать: бабушка насмерть отравила внуков кашей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеканал отметил, что трагедия произошла в селе Александровка под Саратовом еще в конце 2021 года. Однако тогда бабушка погибших Лидия Ширяева отрицала свою вину.

При этом спустя несколько месяцев она решила прийти с повинной в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов Ширяева рассказала, что взяла у почившего мужа в бардачке отраву и добавила ее в молочную кашу, которой затем накормила своих внуков и дочь-инвалида. Детям было три, пять и семь лет.

Спустя несколько часов яд подействовал, и 13 декабря они скончались.

Полиция возбудила уголовное дело и провела больше десятка экспертиз. По их итогам следователи пришли к выводу, что дети и девушка погибли от отравления средством для насекомых, которым за несколько дней до трагедии обрабатывали дом. На бабушку никто думать не стал, тем более что та свою вину отрицала.

По мнению соседей Ширяевой, на подобные действия ее толкнула смерть мужа, который за пару месяцев до произошедшего попал в страшную аварию и погиб. Также одной из версий трагедии является то, что женщина просто устала воспитывать внуков и дочь-инвалида. Родная мать детей и сын Ширяевой в их воспитании не участвовали.

На данный момент женщину задержали и в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Ширяевой грозит пожизненное лишение свободы.

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