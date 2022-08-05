Определен мотив убийства терапевта в подъезде в Оренбурге

Во время допроса задержанный рассказал о причинах своего поступка. По его словам, он безответно влюбился в Федорову, несколько месяцев тайно преследовал и даже специально приводил к ней на приём свою мать. Сама девушка, судя по всему, о тайном поклоннике не знала – Елена Федорова была счастлива в браке, подозреваемый же на контакт не шёл.