Определен мотив убийства терапевта в подъезде в Оренбурге

Стали известны предварительные причины жестокого убийства в Оренбурге. Согласно результатам допроса подозреваемого в преступлении, 25-летняя врач-терапевт Елена Фёдорова была убита из-за неразделённой любви. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».
С помощью записей с камер видеонаблюдения полиция Оренбурга установила личность вероятного убийцы. Им оказался 28-летний местный житель, имеющий психическое заболевание. В данный момент подозреваемый задержан, свою вину он полностью признал.
Во время допроса задержанный рассказал о причинах своего поступка. По его словам, он безответно влюбился в Федорову, несколько месяцев тайно преследовал и даже специально приводил к ней на приём свою мать. Сама девушка, судя по всему, о тайном поклоннике не знала – Елена Федорова была счастлива в браке, подозреваемый же на контакт не шёл.
2 августа убийца догнал Федорову в подъезде жилого дома и нанёс ей около 30 ударов ножом «из личной неприязни». Убийство произошло между 14 и 15 часами, но на крики жертвы никто не отозвался, после чего преступник сбежал.
Жестокое убийство Елены Федоровой потрясло жителей Оренбурга. Ход расследования взял под свой контроль лично председатель СК России Александр Бастрыкин.