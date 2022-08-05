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53 минуты назад

Определен возможный мотив убийства терапевта в подъезде в Оренбурге

Елена Прошина

Стали известны предварительные причины жестокого убийства в Оренбурге. Согласно результатам допроса подозреваемого в преступлении, 25-летняя врач-терапевт Елена Фёдорова была убита из-за неразделённой любви. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

Определен мотив убийства терапевта в подъезде в Оренбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С помощью записей с камер видеонаблюдения полиция Оренбурга установила личность вероятного убийцы. Им оказался 28-летний местный житель, имеющий психическое заболевание. В данный момент подозреваемый задержан, свою вину он полностью признал.

Во время допроса задержанный рассказал о причинах своего поступка. По его словам, он безответно влюбился в Федорову, несколько месяцев тайно преследовал и даже специально приводил к ней на приём свою мать. Сама девушка, судя по всему, о тайном поклоннике не знала – Елена Федорова была счастлива в браке, подозреваемый же на контакт не шёл.

2 августа убийца догнал Федорову в подъезде жилого дома и нанёс ей около 30 ударов ножом «из личной неприязни». Убийство произошло между 14 и 15 часами, но на крики жертвы никто не отозвался, после чего преступник сбежал.

Жестокое убийство Елены Федоровой потрясло жителей Оренбурга. Ход расследования взял под свой контроль лично председатель СК России Александр Бастрыкин.

Происшествия,Елена Федорова,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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