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13 минут назад

Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак рассказал о суде

Елена Прошина

Бывший муж, погибшей при ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак Екатерины Тарасовой, Антон в интервью телеканалу «360» рассказал о следствии и судебном процессе. Он считает, что дело «кто-то намеренно тормозит».

Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак рассказал о суде
Фото: ТАССТАСС

По словам Тарасова, виновник ДТП — водитель машины Олег Цой — уже давно признал свою вину и раскаялся. И с момента аварии и начала судебного процесса прошло уже десять месяцев, а ему все никак не вынесли приговор. Таким образом Тарасов пояснил свою версию о затягивании следствия и судебного процесса.

Он уверен, что если бы Собчак не подгоняла водителя, то ДТП бы не произошло. В связи с этим он призвал телеведущую показать видео, о котором та ранее уже говорила. Ранее Собчак сообщала, что, находясь, в машине она вела конференцию и засняла все происходящее. Но общественности и суду она это видео до сих пор не показала.

Также Тарасов рассказал телеканалу, что после случившегося его семья подверглась травле со стороны СМИ. Особенно сильно, по его словам, досталось ему. Тарасов отметил, что, в частности, его обвиняли в том, что он плохой отец и совсем не уделял время дочери после развода с женой. Мужчина все эти обвинения опроверг, показав «360» переписку с погибшей экс-супругой, которая велась ежедневно.

Напомним, что смертельное ДТП с участием Собчак произошло 9 октября 2021 года на трассе Сочи — «Альпика-Сервис». Машина, в которой находилась телеведущая, при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова.

Происшествия,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,
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