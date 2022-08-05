Главу отдела по борьбе с коррупцией арестовали за взятку в Москве

В Москве за получение взятки арестовали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Александра Басова, сообщают «Известия». По данным издания, сумма отката составила четыре млн рублей.

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В публикации говорится, что действующий полковник полиции получил взятку от главы Московского городского центра дезинфекции. Тот боялся проверки расходования бюджетных средств, которые изначально были предназначены на дезинфекцию города. Басов потребовал от него пять млн рублей, однако получил лишь четыре. Операцию по его задержанию провели сотрудники ФСБ по Москве.

По предварительным данным, Басова продержат в СИЗО до 3 октября. Ввиду того, что он решил сотрудничать с ФСБ и передал им полученную взятку, мера наказания может быть смягчена.