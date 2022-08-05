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11 минут назад

В Москве за взятку арестовали главу отдела по борьбе с коррупцией по СВАО

News.ru

В Москве за получение взятки арестовали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Александра Басова, сообщают «Известия». По данным издания, сумма отката составила четыре млн рублей.

Главу отдела по борьбе с коррупцией арестовали за взятку в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации говорится, что действующий полковник полиции получил взятку от главы Московского городского центра дезинфекции. Тот боялся проверки расходования бюджетных средств, которые изначально были предназначены на дезинфекцию города. Басов потребовал от него пять млн рублей, однако получил лишь четыре. Операцию по его задержанию провели сотрудники ФСБ по Москве.

По предварительным данным, Басова продержат в СИЗО до 3 октября. Ввиду того, что он решил сотрудничать с ФСБ и передал им полученную взятку, мера наказания может быть смягчена.

Ранее Московский городской суд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей. Сообщается, что парламентарий уже лишен депутатской неприкосновенности. Также Белоусова оштрафовали на 500 млн рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили занимать определенные должности три года.

Происшествия,Вадим Белоусов,Александр Басов,Мосгорсуд,ФСБ,Госдума,
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