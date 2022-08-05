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31 минуту назад

Актер Андрей Чернышов госпитализирован

Елена Прошина

Актёр Андрей Чернышов был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Актер Андрей Чернышов госпитализирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что 49-летнему актёру предстоит пройти полное обследование, которое определит дальнейшее лечение. Детали состояния Чернышова не уточняются.

Чернышов известен зрителям по ролям в театре и кино. В числе его ролей почти сотня работ, среди которых такие фильмы и сериалы, как «Марш Турецкого», «Дальнобойщики» и «Две судьбы».

Напомним, что ранее актер и основатель московского «Театра Луны» Сергей Проханов был экстренно госпитализирован в Москве. У 69-летнего артиста выявили кровотечение в желудке. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей НИИ имени Склифосовского, тяжесть его состояния не уточняется.

Происшествия,Андрей Чернышов,Сергей Проханов,
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