Актер Андрей Чернышов госпитализирован

Актёр Андрей Чернышов был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Сообщается, что 49-летнему актёру предстоит пройти полное обследование, которое определит дальнейшее лечение. Детали состояния Чернышова не уточняются.

Чернышов известен зрителям по ролям в театре и кино. В числе его ролей почти сотня работ, среди которых такие фильмы и сериалы, как «Марш Турецкого», «Дальнобойщики» и «Две судьбы».