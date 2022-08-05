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35 минут назад

Cтало известно о возможном отравлении главы Херсонской области

Lenta.ru

Врачи подозревают, что главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, госпитализированного в клинику имени Семашко в Крыму, могли отравить. Об этом пишет издание Baza.

Cтало известно о возможном отравлении главы Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, сотрудники медучреждения отправили биоматериал пациента на химико-токсикологическое исследование. Предполагается, что через пару дней станет известно, есть ли в организме политика какой-либо яд.

Ранее медики полагали, что у Сальдо произошел инфаркт или инсульт, однако результаты кардиограммы и компьютерной томографии данные диагнозы не подтвердили. В настоящее время состояние больного оценивается как крайне тяжелое, его ввели в медикаментозную кому и, по некоторым данным, планируют экстренно вывезти из Крыма в Москву.

О госпитализации главы временной администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование по настоянию министра здравоохранения региона. Причиной ухудшения состояния он называл последствия перенесенного COVID-19.

Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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