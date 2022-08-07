Появились подозреваемые в отравлении Сальдо

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо мог быть отравлен поваром и горничной. Такую версию выдвигает издание Baza в своем Telegram-канале.

Фото: Владимир Сальдо / ВК Владимир Сальдо / ВК

По словам источников, чиновнику стало плохо после того, как он поел еду, приготовленную новым поваром. Известно, что этого повара накануне перед вероятным отравлением привела горничная, которая работает в доме Сальдо.

«Через полчаса после того, как глава военной администрации поел, у него началось помутнение рассудка, потом стали неметь пальцы. Еще через пару часов он потерял сознание», — сообщает издание.

О госпитализации главы временной администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование из-за последствий перенесенного COVID-19. Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.