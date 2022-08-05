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36 минут назад

На подмосковной дороге пенсионер нашел горящее тело

Lenta.ru

В Павловском Посаде пенсионер нашел горящий труп мужчины. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

На подмосковной дороге пенсионер нашел горящее тело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, пожилой человек увидел горящее тело на подмосковсковной дороге у леса. Он не стал тушить пламя самостоятельно, так как огнем была охвачена еще и трава вокруг погибшего, и вызвал пожарных.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Предварительно установлено, что жертву привезли в лес, облили горючей жидкостью и подожгли.

Ранее стало известно, что житель Волжского в Волгоградской области обнаружил труп обнаженной незнакомки в своей машине, которая больше месяца простояла во дворе.

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