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1 час назад

Директора ИТПМ СО РАН арестовали по делу о госизмене

Lenta.ruиещё 5

Директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.

Директора ИТПМ СО РАН арестовали по делу о госизмене
Фото: ИТПМ СО РАНИТПМ СО РАН

Шиплюка отправили в Москву в СИЗО «Лефортово».

Умер арестованный по подозрению в госизмене ученый

Известно, что ранее в институте проходили оперативные мероприятия. Директор стал фигурантом дела, по которому проходит арестованный главный научный сотрудник организации Анатолий Маслов.

Происшествия,Василий Фомин,СИЗО "Лефортово",РАН,
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