Директора ИТПМ СО РАН арестовали по делу о госизмене

Директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.