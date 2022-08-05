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1 час назад

В Коми горит объект всемирного наследия ЮНЕСКО

РИА "ФедералПресс"иещё 11

Пожар в нацпарке «Югыд ва», который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, распространился на 50 гектаров. Предположительно, возгорание произошло еще 29 июля из-за непотушенного костра на берегу реки Большой Паток, пишут СМИ.

В Коми загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«Несмотря на ее удаленность, эта территория вполне доступна для любителей экстремального туризма», – говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, спасают лес от огня представители «Гринпис России» в составе сводного отряда, в который вошли инспекторы других особо охраняемых территорий и добровольцы.

Нацпарк «Югыд ва» является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Он создан в 1994 году. Это самый большой нацпарк России. В его границах сохранилась не тронутая деятельностью человека тайга, единственная в Североевропейском регионе.

Происшествия,ЮНЕСКО,
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