В Коми загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Пожар в нацпарке «Югыд ва», который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, распространился на 50 гектаров. Предположительно, возгорание произошло еще 29 июля из-за непотушенного костра на берегу реки Большой Паток, пишут СМИ.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева ФедералПресс / Полина Зиновьева

«Несмотря на ее удаленность, эта территория вполне доступна для любителей экстремального туризма», – говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, спасают лес от огня представители «Гринпис России» в составе сводного отряда, в который вошли инспекторы других особо охраняемых территорий и добровольцы.