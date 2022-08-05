В Петербурге мужчина перебрался по электропроводам на с крыши одного жилого дома на другое здание. Опасный для жизни и здоровья трюк сняли на камеру очевидцы. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»e, освещающий происшествия в Северной столице.