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46 минут назад

В Петербурге мужчина перебрался по проводам на крышу дома: видео

Денис Фьючин

В Петербурге мужчина перебрался по электропроводам на с крыши одного жилого дома на другое здание. Опасный для жизни и здоровья трюк сняли на камеру очевидцы. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»e, освещающий происшествия в Северной столице.

По данным источника, инцидент произошел в районе дома 10 на улице Шотмана. На кадрах видно, как человек, повиснув на протянутом между домами проводе, переползает по нему на огромной высоте.

«На Шотмана в доме 10 поселился замечательный сосед», – отмечается в публикации.

Происшествия,Интернет,Видео,
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