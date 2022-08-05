В Петербурге мужчина перебрался по электропроводам на с крыши одного жилого дома на другое здание. Опасный для жизни и здоровья трюк сняли на камеру очевидцы. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»e, освещающий происшествия в Северной столице.
По данным источника, инцидент произошел в районе дома 10 на улице Шотмана. На кадрах видно, как человек, повиснув на протянутом между домами проводе, переползает по нему на огромной высоте.
«На Шотмана в доме 10 поселился замечательный сосед», – отмечается в публикации.