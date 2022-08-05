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1 час назад

Разбогатевший на масках британский миллионер загадочно погиб у берегов Сардинии

Елена Прошина

Британский миллионер Дин Кронсбейн таинственно погиб у берегов Сардинии. Как сообщает «КП», частная яхта предпринимателя, который значительно увеличил свое состояние на торговле защитными масками, разбилась о рифы.

Разбогатевший на масках британский миллионер загадочно погиб у берегов Сардинии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам очевидцев, судно «Великая любовь», на котором находился 61-летний бизнесмен, его супруга и дочь врезалась в подводные камни на полном ходу — из-за мощного удара у нее полностью оторвало носовую часть. Мужчина скончался на месте, его родные получили тяжелые травмы.

Свидетели отмечают, что параллельно «Великой любви» двигалась еще одна яхта — «Сладкий дракон», которой владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

По версии правоохранителей, причиной трагедии могла стать гонка между яхтами в прибрежных водах. Также следствие не исключает версию, что «Великая любовь» пыталась уклониться от столкновения с другой яхтой.

Происшествия,Сильвио Берлускони,
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