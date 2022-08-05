Разбогатевший на масках британский миллионер загадочно погиб у берегов Сардинии

Британский миллионер Дин Кронсбейн таинственно погиб у берегов Сардинии. Как сообщает «КП», частная яхта предпринимателя, который значительно увеличил свое состояние на торговле защитными масками, разбилась о рифы.

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По словам очевидцев, судно «Великая любовь», на котором находился 61-летний бизнесмен, его супруга и дочь врезалась в подводные камни на полном ходу — из-за мощного удара у нее полностью оторвало носовую часть. Мужчина скончался на месте, его родные получили тяжелые травмы.

Свидетели отмечают, что параллельно «Великой любви» двигалась еще одна яхта — «Сладкий дракон», которой владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.