Разбогатевший на масках британский миллионер загадочно погиб у берегов Сардинии

Британский миллионер Дин Кронсбейн таинственно погиб у берегов Сардинии. Как сообщает «КП», частная яхта предпринимателя, который значительно увеличил свое состояние на торговле защитными масками, разбилась о рифы.
По словам очевидцев, судно «Великая любовь», на котором находился 61-летний бизнесмен, его супруга и дочь врезалась в подводные камни на полном ходу — из-за мощного удара у нее полностью оторвало носовую часть. Мужчина скончался на месте, его родные получили тяжелые травмы.
Свидетели отмечают, что параллельно «Великой любви» двигалась еще одна яхта — «Сладкий дракон», которой владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
По версии правоохранителей, причиной трагедии могла стать гонка между яхтами в прибрежных водах. Также следствие не исключает версию, что «Великая любовь» пыталась уклониться от столкновения с другой яхтой.