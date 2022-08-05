В Санкт-Петербурге сгорел пятый пассажирский автобус с начала летнего сезона

Автобус марки «МАЗ» полностью сгорел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал городского МЧС. Инцидент произошел в Петродворцовом районе.
«05 августа в 06:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, на пересечении улиц Кипренского и Связи. Автобус марки «МАЗ» выгорел по всей площади. В 06:22 пожар локализован», - говорится в сообщении ведомства.
Ликвидацией возгорания автобуса занимались два пожарных автомобиля и 10 человек личного состава. По данным МЧС, пострадавших нет.
Это уже пятое возгорание автобуса в Санкт-Петербурге с начала лета. Предыдущий случай произошел на проспекте Королева в середине июля. Тогда огонь уничтожил пассажирский «ЛиАЗ-5292».