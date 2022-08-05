В Санкт-Петербурге сгорел пятый пассажирский автобус с начала летнего сезона

Автобус марки «МАЗ» полностью сгорел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал городского МЧС. Инцидент произошел в Петродворцовом районе.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

«05 августа в 06:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, на пересечении улиц Кипренского и Связи. Автобус марки «МАЗ» выгорел по всей площади. В 06:22 пожар локализован», - говорится в сообщении ведомства.

Ликвидацией возгорания автобуса занимались два пожарных автомобиля и 10 человек личного состава. По данным МЧС, пострадавших нет.