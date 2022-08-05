Мужчина с букетом отомстил пассажирке столичного метро за то, что та помешала ему проскочить «зайцем». Мужчина был задержан полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Нарушитель с огромным букетом цветов пытался бесплатно попасть на станцию «Бауманская» московской подземки, пройдя через турникет за женщиной. Однако та ему помешала и сделала замечание. Когда мужчине все-таки удалось пробраться, он догнал пассажирку на эскалаторе и сильно ударил по лицу. 39-летней пострадавшей был причинен вред средней тяжести.