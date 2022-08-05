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1 час назад

Проскочивший «зайцем» в метро мужчина с букетом ударил пассажирку. Видео

Денис Фьючин

Мужчина с букетом отомстил пассажирке столичного метро за то, что та помешала ему проскочить «зайцем». Мужчина был задержан полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Нарушитель с огромным букетом цветов пытался бесплатно попасть на станцию «Бауманская» московской подземки, пройдя через турникет за женщиной. Однако та ему помешала и сделала замечание. Когда мужчине все-таки удалось пробраться, он догнал пассажирку на эскалаторе и сильно ударил по лицу. 39-летней пострадавшей был причинен вред средней тяжести.

Полицейские немедленно среагировали на произошедшее и задержали хулигана. Его привлекут к уголовной ответственности по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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